Zwei Leidenschaften bestimmen das Leben von Daniel Frei. Mit Herzblut bringt er Jugendlichen seit 25 Jahren das Autofahren bei. In seiner Freizeit frönt er mit Begeisterung dem Fussball. Diese ist auch in der Fahrschule von Frei in Rümlang deutlich zu sehen. In seinem Ladenlokal stehen unzählige kleine und grosse Pokale in den Regalen, Wimpel hängen neben dem Töff- und Automodell im Schaufenster.

An den Wänden der Fahrschule sind rund zwei Dutzend Spielerleibchen, die die Namen Liechtensteiner, Zuber, Nuñez, Mikari oder Bobadilla tragen. Alle Shirts sind mit persönlichen Widmungen an Frei versehen. «Ich habe den meisten GC-Spielern das Autofahren beigebracht», sagt Frei und lacht. Aber auch andere Spitzensportler wie etwa Spieler der ZSC Lions, EHC Kloten und dem FCZ zählen zu den Kunden des langjährigen Fahrlehrers aus dem Zürcher Unterland.