Sie alle wollen die Stadt Dietikon regieren: Zwölf Männer stehen bereit, um sich am 4. März 2018 in den Stadtrat wählen zu lassen. Am Freitag, 1. Dezember ist die erste Meldefrist für Kandidierende abgelaufen. Nachdem bis gestern noch Kandidaturen hätten per B-Post eintreffen können, bestätigt Uwe Krzesinski, Stellvertreter der Dietiker Stadtschreiberin, nun, dass es bei den bisherigen zwölf bleibt.

Die allerletzten sieben Tage

Somit steht fest: Das Amt des Stadtrats ist wieder ähnlich beliebt wie noch vor vier Jahren, als sich sogar 13 Kandidierende für die sieben Sitze zur Verfügung stellten. Doch noch ist es möglich, dass auch für die nächsten Wahlen weitere Kandidaten hinzukommen: Am Freitag wird die Stadt Dietikon die bisherigen Kandidaten offiziell publizieren, gleichzeitig beginnt dann die Nachfrist von sieben Tagen zu laufen. Danach ist dann aber definitiv fertig und das Kandidatenfeld kann nicht mehr erweitert werden.

Das heisst aber nicht, dass andere Personen nicht Stadtrat werden können: Theoretisch ist jede Person, die in Dietikon das Wahl- und Stimmrecht hat, als Exekutivmitglied wählbar. Dass jemand, der nicht offiziell kandidiert und somit auch nicht auf dem Beiblatt in den Wahlunterlagen aufgeführt ist, gewählt wird, ist jedoch wenig wahrscheinlich.

Vier Bisherige

Nicht mehr antreten werden am 4. März der Stadtpräsident Otto Müller (FDP), der Schulpräsident Jean-Pierre Balbiani (SVP) und die Hochbauvorsteherin Esther Tonini (SP). Nochmals vier Jahre anhängen wollen von den aktuellen Stadträten Roger Bachmann (SVP) und Heinz Illi (EVP), die beide zudem fürs Präsidium kandidieren, sowie Roger Brunner (SVP) und Rolf Schaeren (CVP). Daneben gibt es mit Anton Kiwic (SP) und Bernhard Schmidt (parteilos) zwei weitere Anwärter aufs Präsidium. Hoffnung auf einen Sitz im Stadtrat machen sich zudem Sven Johannsen (GLP), Philipp Müller (FDP), Lucas Neff (Grüne), Martin Romer (parteilos), Reto Siegrist (CVP) und Stephan Wittwer (SVP).

Noch etwas mehr Zeit bleibt, um Gemeinderatslisten einzureichen: Diese Frist läuft nach einer Verlängerung noch bis am 27. Dezember.