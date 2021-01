Es werde Licht: Künstler spenden der Bevölkerung einen Hoffnungsschimmer in dunklen Zeiten

Die Tage sind kurz, die Nächte lang. Und unser Alltag wird durch die anhaltende Coronapandemie zusätzlich verdüstert. Ein Kunstrundgang in Dietikon soll nun wortwörtlich Licht in diese tristen Wintertage bringen: Zwölf Kunstobjekte werden vom 15. Januar bis zum 28. Februar um das Dietiker Zentrum zu bestaunen sein. «DietikON – Lichtkunst erleben» ist ein Gemeinschaftsprojekt von der Standortförderung und der Kulturabteilung der Stadt Dietikon. An den zwölf Standorten werden jeweils von 17 Uhr bis 22 Uhr verschiedene Videoprojektionen, Leuchtobjekte und Kunstinstallationen zum Thema Licht gezeigt.

Was daraus nun geworden ist, erfreut Marti sehr. «Die Resultate könnten nicht vielseitiger sein. Die Werke reichen von grazilen, poetischen Arbeiten bis hin zu kräftigen, plakativen Objekten.» Einzige Bedingung an die Kunstschaffenden war, dass die Werke mit Licht zu tun hatten. Ansonsten sei ihnen komplette gestalterische Freiheit gewährt worden. So hat das Künstlerduo Pialeto aus Uster drei übergrosse Fische aus Bambusstangen erschaffen, die von innen mit LED-Strahlern ausgeleuchtet werden. Die Fische sind beim Kulturhaus Gleis 21 zu bestaunen. Der Tessiner Künstler Alex Dorici hat in der Zentralstrasse 14 ein räumliches Netzwerk aus Seilen installiert, die in der Dunkelheit ihre Farbe verändern. Angelika Dreher aus Schaffhausen verwandelt die Unterführung bei der Kirche St. Agatha in einen Sternenhimmel. Und auf der Wiese bei der Kirchhalde hat Markus Eberhard einen Leuchtturm errichtet.

Der Grossteil der Objekte steht unter freiem Himmel, vereinzelt werden auch Schaufenster und Innenräume bespielt. Die im Innenraum aufgestellten Werke können coronakonform durch Schaufenster ­betrachtet werden.