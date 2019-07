«Niemals hätte ich gedacht, dass so etwas in der Schweiz möglich ist», sagt Katarina Flückiger, wenn sie an die Vorfälle des 4. Juli zurückdenkt. An jenem Tag wurde sie mit ihrem Mann Johannes am späten Nachmittag ins Alters- und Spitexzentrum Dübendorf (ASZD) gerufen, weil sich ihre 85 Jahre alte, demente Mutter angeblich aggressiv verhalten habe und gegenüber einer Mitbewohnerin tätlich geworden sei. «Ein Pfleger hat den SOS-Arzt kontaktiert, damit dieser eine Fürsorgerische Unterbringung verfügt.»

«Als der Arzt eintraf, war meine Mutter komplett ruhig», sagt Katarina Flückiger. Sie wirft dem Mediziner vor, ihre Mutter gar nicht untersucht und die Fürsorgerische Unterbringung allein aufgrund der Aussagen des anwesenden Pflegers verfügt zu haben. «Das war nicht zulässig», sagt sie und richtet Vorwürfe an den Pfleger: «Mit ihm gab es regelmässig Probleme, weil er sich nicht an schriftliche Vereinbarungen hielt – aber nur, wenn seine Vorgesetzten nicht da waren.» Bereits bei einem früheren Vorfall habe er verlangt, dass ihre Mutter in die Psychiatrie eingewiesen werden soll, sagt sie. «Zudem hat er selber zugegeben, dass er nicht selbst gesehen habe, wie meine Mutter tätlich wurde, sondern von einer Kollegin davon erfahren habe.»

Weil sie die verfügte Zwangseinweisung für ungerechtfertigt hielt, wollte Katarina Flückiger ihre Mutter zu sich nach Hause nehmen – was eine Verhinderung einer Amtshandlung darstellt. Dann eskalierte gemäss Johannes Flückiger der Konflikt: «Die ebenfalls aufgebotenen Polizeibeamten gingen gewaltsam gegen uns vor, drückten meine Frau auf den Boden, legten ihr Handschellen an. Ich wollte ihr helfen, doch ich wurde in den Würgegriff genommen, bis ich kaum noch atmen konnte.»

Eine Stunde in der Zelle gewartet

«Man hat mich auf den Polizeiposten in Dübendorf gebracht», sagt Katarina Flückiger. «Dort musste ich mich nackt ausziehen und eine Stunde in der Zelle warten, ohne dass ich auf die Toilette durfte. Danach konnte ich meine Kleider wieder anziehen und wurde befragt.»

Seit diesem Vorfall habe sie Angstzustände und könne kaum noch schlafen, sagt Katarina Flückiger. Sie gibt zu, dass sie die Anwesenden an jenem Donnerstag verbal attackiert habe. «Aber das war eine schlimme, sehr emotionale Situation. Und die Polizisten haben massiv überreagiert.» Sie hat sich deshalb bei der Opferhilfe gemeldet und will juristisch gegen die Beamten vorgehen. Die Kantonspolizei Zürich gibt mit Hinweis auf das Amtsgeheimnis keine Auskunft.