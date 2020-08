Fahrplanwechsel: Zürcher Verkehrsverbund kritisiert Ausfall von S-Bahn-Kursen

Der ZVV verlangt von den SBB, die Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, wie er am Mittwoch mitteilte. Es sei äusserst bedauerlich und ein trauriges Novum in der Geschichte der Zürcher S-Bahn, dass die SBB nicht imstande seien, die bestellten S-Bahn-Leistungen zu liefern.

Wegen Fehlern in der Personalplanung hat die SBB zu wenig Lokführerinnen und Lokführer. Ausserdem hat sich durch die Coronakrise die Ausbildungszeit verlängert, was die Personalsituation zusätzlich verschärft. Die SBB lässt daher in den Hauptverkehrszeiten etliche S-Bahn-Kurse und ganze S-Bahn-Linien ausfallen.