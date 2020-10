Fast 1000 Infektionen und ein Todesfall innert 24 Stunden

Im Kanton Zürich sind seit Dienstag 977 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Eine weitere Person ist gestorben. Nur wenig gestiegen ist hingegen die Zahl der Personen in Spitalbehandlung.

Wie die Zürcher Gesundheitsdirektion mitteilte, befanden sich am Mittwochnachmittag 201 Menschen in Spitalpflege. Das ist eine Person mehr als am Vortag. Die Anzahl beatmeter Patienten ging sogar zurück, um zwei Personen auf noch 17.

Seit dem 1. Juli 2020 wurden 19'263 Personen positiv auf das Coronavirus getestet. Insgesamt 165 Menschen sind gestorben.