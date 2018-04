Nachdem das Dietiker Volk am 4. März den 2,37 Millionen Franken für den Doppelkindergarten Steinmürli zustimmte, ist nun der nächste Neubau reif für die grosse politische Bühne. Jüngst hat sich der Stadtrat mit dem Doppelkindergarten Gjuch befasst, der per Sommer 2020 den heutigen Einfachkindergarten an der Gjuchstrasse 9 ersetzen soll. Dem Gemeinderat beantragt er einen Kredit von rund 3,2 Millionen Franken. Später stimmt das Volk ab. Der heutige Kindergarten ist laut Stadtrat zu klein, schlecht nutzbar, veraltet und nicht erweiterbar.

Die 3,2 Millionen Franken umfassen nicht nur den Neubau, der am südlichen Rand der sogenannten Lozziwiese entstehen soll. Auch die Wiese wird umgestaltet. Von den heutigen Spielgeräten bleibt nur der Lozzi-Wurm – also die grossen farbigen Plastik-Rohre des Künstlers Yvan Pestalozzi aus den 1970er-Jahren –, der der Wiese den Namen gab. Alle anderen Geräte werden ersetzt. Insbesondere soll es neue Geräte für ältere Kinder geben. Die Stadt hatte analysiert, was es auf dem Spielplatz noch braucht. Die neuen Geräte kommen an anderen Standorten zu stehen als die bisherigen. Das Ziel: In der Mitte der Wiese soll eine grosse Fläche frei bleiben, damit sie ihrer Aufgabe als wichtigem Quartierpark weiterhin gerecht wird. Die Arbeiten am Areal kosten 750 000 Franken. «Dieses Geld investieren wir ins Quartier. Zudem dient der Spielplatz auch als Pausenplatz für den Kindergarten», sagt die zuständige Projektleiterin der Stadt, Daniela Saxer.

Der Silberahorn bleibt

Der Kindergarten kostet allein also 2,45 Millionen Franken. Er umfasst zwei 77 Quadratmeter grosse Haupträume, dazu zwei 26 Quadratmeter grosse Gruppenräume, plus Garderoben, Toiletten und Haustechnik. In Bezug auf den Standort – das Gebäude kommt im Süden der Lozziwiese zu stehen – gab es keine Wahl, da der Grossteil der Wiese zur Gewässerschutzzone gehört. Dem Projekt werden die Parkplätze im Süden der Wiese weichen müssen. «Spielplatz, Kindergarten und Parkplätze wären sowieso eine gefährliche Kombination», sagt Saxer. Weiter wurde so projektiert, dass möglichst wenig Bäume gefällt werden müssen. So bleibt etwa der grosse, prägende Silberahorn.