Die Kantonspolizei Zürich hat am Dienstag im Bezirk Bülach vier Personen festgenommen – drei von ihnen wegen Verstosses gegen das Ausländergesetz und einen 45-Jährigen wegen des Verdachts auf Drogenhandel. Unter Widerhandlung gegen das Ausländergesetz fällt in der Regel illegaler Aufenthalt in der Schweiz.