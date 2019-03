Bereits in der Oberstufe sang Schärer in einem Chor. Als sie in die Lehre kam, verschob sich die Musik vom Singen ins Zuhören. Ihr Lieblingslied ist «Que Sera Sera» von Doris Day. Ansonsten hört sie am liebsten Hits aus den 1990er- und 1950er-Jahren. «Was ich auf keinen Fall mag, ist Hardrock. Ich höre eher fröhliche Musik.» Doch nach ihrer dreijährigen KV-Lehre vermisste Schärer das Singen: So sah sie sich nach einem Chor um. «Ich googelte und stiess dabei auf ‹Vocal Cord›.»

Da sie den Dirigenten bereits kannte, musste sie zu ihrer Erleichterung nicht vorsingen. Dass sie keine Noten lesen kann, stellte kein Hindernis dar. Im «Vocal Cord» spielt der Dirigent die Stücke jeweils auf dem Klavier vor, Schärer merkt sich die Töne und singt sie anschliessend nach Gehör.

Eine der Spezialitäten dieses Chors ist, dass die Frauen in drei Gruppen eingeteilt werden. Je nach Lied singen sie in einer anderen Stimmlage: So können sie hohe und tiefe Töne üben. «Ich persönlich singe am liebsten Sopran», sagt Schärer.

Jährlich eine Eigenproduktion

«Vocal Cord» beschränkt sich jedoch nicht nur auf das Singen. Seit vielen Jahren kreiert der Chor jedes Jahr ein Musical in Eigenproduktion. Das wurde zuviel: «Neu haben wir uns auf einen Zweijahrestakt geeinigt, dazwischen werden wir Konzerte geben», sagt Schärer, die auch im Vorstand des Chores mitwirkt.

Auch wenn ihre ursprüngliche Begeisterung dem Singen gilt, kann sie sich mittlerweile nicht mehr vorstellen, nur zu singen und «steif dazustehen», wie sie sagt. Die Inszenierungen bilden eine willkommene Abwechslung.