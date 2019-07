Es sei die Idee seines Arbeitskollegen Ed Russell gewesen, einem Jungunternehmer aus London. Er wollte seiner Tochter eines Abends eine Kindergeschichte erzählen, in der sie selbst in die Rolle des Helden schlüpfen sollte. Das erzählt der in Urdorf aufgewachsene Tim Hess, Gründungsmitglied des Start-up-Unternehmens Librio AG. Damit war die Geschäftsidee einer fünfköpfigen Männergruppe geboren. Seither ist sie mit Leidenschaft in die kreative Umsetzung von qualitativ hochwertigen Kinderbüchern vertieft.

Das Start-up hat seinen Sitz in der Stadt Zürich. Die Produkte werden bereits in rund siebzig Länder vertrieben. Hinter der Umsetzung steckt der Co-Founder und Marketingchef Tim Hess. Er hat seine beruflichen Optionen im Weltkonzern Google sowie im Bereich des Online-Marketings zur Seite gelegt, weil er in seinem eigenen Business, wie er sagt, seine berufliche Erfüllung fand: «Es ist schlicht das Grösste, in Kinderaugen zu schauen, die die eigene Geschichte erzählen. So wird die Freude spürbar. Je mehr ich in diese Welt eintauchte, desto mehr wurde für mich das Finanzielle sekundär», erzählt der 34-Jährige.

Die kleinen Helden sprechen Züritüütsch

Aus einer kleinen Auswahl von produzierten Geschichten kann die Hauptfigur auf eine individuelle Weise gestaltet werden, sodass das Aussehen des Helden am Ende dem des Kindes entspricht, das später das Buch in den Händen halten wird. Auch trägt der Held den Namen des Kindes. Angepasst werden kann zudem die Sprache, in der die Geschichte erzählt wird. So gibt es bereits junge Helden in den neuen Kinderbüchern, die Spanisch, Englisch oder Schweizer Dialekte sprechen. Zum Beispiel Züritüütsch.

Die Klassiker aus der Welt der Kinderbücher wie die Raupe Nimmersatt oder der Regenbogenfisch erhalten damit Konkurrenz. Die beiden Programmierer Mark Yasuda und Oliver Finsterbusch sorgten gemeinsam mit Illustrator Nicholas Elliott und den beiden Allroundern Tim Hess und Ed Russell in wenigen Jahren dafür, dass bereits über 35'000 Kinder ein personalisiertes Exemplar in den unterschiedlichsten Auflagen besitzen. So etwa im ersten gestalteten Kinderbuch, bei dem ein Knabe oder ein Mädchen auf eine Horde Waldtiere trifft. Auf dieser kreativen Idee beruht das Kommunikationskonzept von Librio, sodass die Waldbewohner – Frau Eule und Herr Maulwurf – die Kommunikation im Kundenservice übernehmen: «Unsere Kunden selbst geben sich dann gerne auch als Waschbär, Fuchs oder Rotkehlchen aus», erzählt Hess.