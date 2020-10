Galerie in der Scheune: Sie sorgen dafür, dass Kunst nicht im Keller verstaubt

Am Samstag werden die Künstlerinnen und der Künstler den 150 Quadratmeter grossen Ausstellungsort in der alten Scheune an der Dorfstrasse 85 in Geroldswil eröffnen. «Wir freuen uns sehr darauf, der Öffentlichkeit zu zeigen, was wir in den letzten Monaten hier geschaffen haben», sagt Uschi Huwiler. Die 71-jährige Geroldswilerin ist vielen Limmattalern als ehemalige Inhaberin des Coiffeursalons Löckli in Oberengstringen bekannt. Dass ihr Herz nicht nur für Haare, sondern auch für die Kunst schlägt, konnten Kunden im Coiffeur-Geschäft bereits erahnen. Dort hängte sie jeweils ihre Bilder auf. Nun erhalten die Acrylgemälde ein neues Zuhause.

Beim Tennismatch lernten sich die beiden kennen

«Wir haben die Decke isoliert. Davor war sie nur mit Glasziegeln abgedeckt und es war ziemlich kalt», erzählt Huwiler und blickt hoch zum Schrägdach im oberen Stock des fast 200-jährigen Hauses. Auch die weissen Holzwände, an denen nun insgesamt 49 Werke hängen, sind neu. «Früher hatten wir nur Vorhänge, um den Raum aufzuteilen.» Überdies installierte das Trio neue Licht-Spots, um die Kunst besser in Szene zu setzen. «Dank der gemeinsamen Arbeit haben wir uns noch besser kennen gelernt. Es hat viel Spass gemacht», sagt Renata Hägni. Ihre Werke stellt die 52-jährige Wettingerin unter dem Künstlernamen «Ataren» aus. Dieser setzt sich aus den Silben ihres Vornamens zusammen. Hägni malt am liebsten mit Ölfarben und integriert zudem diverse Baustoffe wie Sand, Erde, Karton oder Holz in ihre Gemälde. Das Bild «Analphabetisch» kreierte die Baumalerin während des Lockdowns. Es zeigt eine grau-weisse Fläche und zwei orange Streifen. «Das Orange soll die Grenzen und Beschränkungen in dieser Zeit darstellen», erklärt die gebürtige Tschechin.