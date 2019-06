«30 Grad, Grillwetter und ein Fussballmatch. Das sind keine guten Voraussetzungen für unsere Versammlung», sagte der Weininger Gemeindepräsident Mario Okle (parteilos) vergangenen Mittwochabend, als er in die kleine Runde an der Kreisgemeindeversammlung Weiningen blickte. 30 Stimmberechtigte aus den Gemeinden Unterengstringen, Weiningen, Geroldswil und Oetwil waren in der Gemeindescheune in Oetwil erschienen. Auf den Traktandenlisten standen die Jahresrechnungen 2018 des Friedhofverbands Weiningen, der Oberstufenschulgemeinde Weiningen und der Reformierten Kirchgemeinde Weiningen. Über Letztere befanden sogar nur 17 Stimmbürgerinnen und Stimmbürger.

5 Stimmende von fast 10'000

Nach dem Spruch zum Start schlug Okle, der an diesem Abend als Präsident der Friedhofskommission Weiningen amtete, jedoch ernstere Töne an. «Angesichts der sehr überschaubaren Zahl an Stimmberechtigten stellt sich die Frage, ob die Gemeindeversammlung tatsächlich der richtige Rahmen ist, um die Willensäusserung des Stimmvolks einzufangen.» Wenn man alle Behörden- und Kommissionsmitglieder von der Teilnehmerzahl abziehe, bliebe noch eine Handvoll Personen übrig. «Wenn man bedenkt, dass es sich um ein Einzugsgebiet mit 9900 Stimmberechtigten handelt, ist das sehr wenig», sagte Okle. Er wolle das Verhalten der Stimmbürgerinnen und Stimmbürger nicht kritisieren. «Das bedeutet wohl, dass sie mit unserer Arbeit zufrieden sind.» Und trotzdem: «Es dient uns als Fingerzeig. Wir müssen uns Gedanken machen, wie wir das künftig handhaben wollen. Demokratisch konform ist es, aber legitimiert wohl eher weniger», sagte Okle.

Er könne sich vorstellen, dass die Geschäfte an den ordentlichen Gemeindeversammlungen der einzelnen Gemeinden behandelt werden könnten. Oder dass zumindest die Oberstufenschulgemeinde ihre Geschäfte gemeinsam mit denen der Primarschule Oetwil-Geroldswil an der selben Versammlung zur Abstimmung vorlege.