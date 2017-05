Das Motto des 1.-Mai-Komitees "Was tun! Nie wieder Faschismus!" lehnt sich an Lenins "Was tun?" an und soll an die russische Oktoberrevolution erinnern, die sich in diesem Jahr zum hundertsten Mal jährt. Hauptredner des 1.-Mai-Komitees ist Mithat Sancar. Der Universitäts-Professor aus Ankara sitzt für die pro-kurdische HDP-Partei im türkischen Parlament.

Wie bereits vor einem Jahr einigten sich der GBKZ und das 1.-Mai-Komitee auf eine gemeinsame Umzugsroute. Besammlung für den Umzug war am Montag um 10 Uhr am Helvetiaplatz im Zürcher Stadtkreis 4. Die Kundgebung führt via Gessnerbrücke, Bahnhofstrasse und Limmatquai zum Sechseläutenplatz. An der dortigen Schlusskundgebung werden dann Sancar und Maillard sprechen.