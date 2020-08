Grosser Schaden bei Wohnungsbrand – Mieter per Hubretter von Balkon evakuiert

Bei einem Brand in der fünften Etage eines Mehrfamilienhauses in Schlieren ist am Mittwochmorgen ein Schaden von über hunderttausend Franken entstanden. Der 85-jährige Mieter der betroffenen Wohnung wurde per Hubretter von seinem Balkon evakuiert und mit Verdacht auf Rauchvergiftung ins Spital gebracht.