70 Prozent der Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher haben sich 2016 weitergebildet. In der restlichen Schweiz sind es 61 Prozent. Am häufigsten gehen Junge in die Weiterbildung.

81 Prozent der 25- bis 34-jährigen Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher haben 2016 eine Weiterbildung besucht. In der Gruppe der 45- bis 54-Jährigen sind es noch 66 Prozent und bei den 65- bis 75-Jährigen ist Weiterbildung für 37 Prozent ein Thema. Das geht aus einer Mitteilung des statistischen Amts der Stadt Zürich vom Montag hervor.

Geld spielt bei vielen eine Rolle

Während im Bau- und Gastgewerbe nur jeder dritte Angestellte eine Weiterbildung besucht, sind es beispielsweise in Informatik und Technikberufen 80 Prozent der Beschäftigten. Gleich viele Männer und Frauen besuchen laut Mitteilung die Weiterbildungen. In den vergangenen fünf Jahren ist die Anzahl Weiterbildungen in der ganzen Schweiz angestiegen.

Wer keine Weiterbildung besucht, tut dies meist aus Zeitmangel - etwas über 70 Prozent der Befragten gaben diese Antwort. Hohe Kosten waren für fast die Hälfte der befragten Personen, die keine Weiterbildung absolvierten, der Grund. Für 40 Prozent lagen die Kurszeiten ungünstig.

Die Zürcher Statistiker haben den Mikrozensus Aus- und Weiterbildung des Bundesamts für Statistik von 2011 und 2016 ausgewertet. 2016 wurden dafür rund 12'000 Personen befragt, von denen etwas über 900 in der Stadt Zürich wohnten.