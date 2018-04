Die Zünfter zeigen sich nicht nur im Rahmen des Gönnervereins grosszügig. Zum 40. Jubiläum der Zusammenarbeit schenkten sie der Harmonie ein Schlagzeug. In der Regel seien es Instrumente, wie Frei sagt. Dieses Jahr habe man vonseiten der Harmonie jedoch einen anderen Wunsch geäussert. «Da die Fahne der Harmonie in die Jahre gekommen ist, wünschten sie sich eine neue und wir schenken ihnen eine.» Wie diese genau aussehen wird, stehe bereits fest, da eine eigens einberufene Fahnenkommission einen Entscheid gefällt habe. Doch dauere die Herstellung der Flagge noch einige Wochen. Erst für den 25. November plant der Musikverein die offizielle Weihe, verrät Frei.

Eröffnungskonzert auf dem Lindenhof

Einen weiteren Höhepunkt erlebten die Musiker am gestrigen Freitag. Sie bestritten auf dem Lindenhof ein einstündiges Zunftspiel, das Eröffnungskonzert des Sechseläutens schlechthin. Dass die Zunft zum Widder ausgerechnet im Jubiläumsjahr ihre Harmonie Schlieren auf dem Lindenhof auftrumpfen lassen kann, kommt nicht von ungefähr. «Eigentlich wären nicht wir, sondern eine andere Zunft mit dem Ausrichten an der Reihe gewesen», so Frei. Wegen des Jubiläums setzten wir uns aber dafür ein, dass die Harmonie Schlieren an der Eröffnung spielen darf.

Nachdem der Kopf des Böög am kommenden Montag explodiert ist, schreiten Musiker und Zünfter zurück in den Widder, wo sie ihr Nachtessen einnehmen. Gegen 21 Uhr folgen die Auszüge, an welchen jeweils drei andere Zünfte besucht werden. Welche dies sind, ist noch streng geheim. Bei den Besuchen kommen nicht alle Musiker in die Zunftstube mit, die restlichen spielen üblicherweise ein Platzkonzert vor dem Lokal der jeweiligen Zunft. Es folgt die Rückkehr ins Widder-Lokal, wo Würste verteilt werden und die Harmonie Schlieren zum grossen Finale aufspielt. «Vergangenes Jahr tanzten die Zünfter und die Gäste teils auf den Stühlen», erinnert sich Frei.