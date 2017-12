Am 15. April wählt Birmensdorf einen neuen Gemeindepräsidenten. Der aktuelle, Werner Steiner, tritt nicht erneut an. Bislang einziger Kandidat ist Bauvorstand Bruno Knecht (parteilos). Neben Knecht treten auch Ringo Keller (SVP), Annegret Grossen Gabriel (FDP), Barbara Puricelli (FDP) und Paul Gähler (CVP) erneut an. Hoffnungen auf einen Sitz in der Exekutive machen sich Stefan Gut (SVP) und Samuel Wenk (Juso).

Neben dem Gemeinderat wählen die Birmensdorfer auch fünf Personen in die Rechnungsprüfungskommission und vier Personen in die Sozialbehörde. Zudem werden jeweils fünf Mitglieder in die Primar- und die Sekundarschulpflege sowie deren jeweiliges Präsidium gewählt.