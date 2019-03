Der Wein begegnet uns in den verschiedenen Geschäften stets fixfertig abgefüllt im Regal. Lockend reiht sich dort Flasche an Flasche. Ein Griff und schon ist man im Besitz eines edlen Tropfens. Freilich weiss jeder, dass zwischen Rebe und Flasche etwas passieren musste. Aber was da genau abläuft – wie genau die Rebe nach und nach zum Wein wird – das wissen die meisten nicht.

Der 15. Hobby-Rebbaukurs von Peter Vogler in Weiningen verspricht Aufklärung. Am eigenen Leibe können die Teilnehmer da erfahren, was alles hinter und in einer Flasche Wein steckt. In einer Reihe von acht bis zwölf Praxislektionen dürfen sie schneiden und anbinden, gipfeln und auslauben und – falls alles gut geht – im darauffolgenden Jahr den eigenen Wein abfüllen. Theorieblöcke gibt es zwar auch, im Zentrum steht aber die Praxis.

Konsequentes Zurückschneiden

Am Samstag verschlug es die ersten zwei Teilnehmer des diesjährigen Kurses in Peter Voglers Rebberg. Vom Endprodukt war da noch nicht viel zu sehen: kein Grün, kein einziges Blättchen, lediglich ein paar knorrige Stämme mit Knospen und Trieben. Vogler ging gleich zur Sache. Seine elektronische Baumschere in Betrieb nehmend, demonstrierte er, welcher Hege und Pflege diese Stöcke bedürfen.