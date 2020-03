«Ich bin immer noch neugierig»: Gabriele Olivieri freut sich auf sein Amtsjahr

Sie sind seit knapp einer Woche Gemeinderatspräsident. Wie fühlt es sich an, höchster Dietiker zu sein?

Gabriele Olivieri: Es ist ein schönes Gefühl, so etwas erreicht zu haben. Ich habe bis jetzt schon eine Menge Gratulationen erhalten. Viele davon per Mail wegen der aktuellen Situation mit dem Corona-Virus. Ich bin gespannt, was noch alles auf mich zukommen wird. Etwa, ob wir wegen des Corona-Virus so weiter arbeiten können wie bisher.

Und auf was freuen Sie sich in ihrem Präsidialjahr besonders?

Auf die Zusammenarbeit mit den Kollegen im Gemeinderat. Ich bin jetzt schon lange dabei und kenne die Abläufe. Aber wie es ist, die Sitzungen zu leiten, weiss ich noch nicht. Für mich wird es spannend sein zu sehen, ob ich alles richtig einfädle, damit wir ohne Zwischenfälle arbeiten können.

In ihrer Rede nach der Wahl zum Gemeinderatspräsidenten haben Sie gesagt, dass Sie darauf setzen, dass man im Rat anständig miteinander umgeht.

Genau. Ich habe aber auch gesagt, dass im Gemeinderat eine gute Atmosphäre herrscht. Es kann jedoch nie schaden, wenn man auf einen anständigen Umgang miteinander hinweist. Das ist für mich das Allerwichtigste, um vorwärts zu kommen. Wenn wir uns nur streiten, kommt es für Dietikon nicht gut.

Ein anderes ihrer Ziele ist es, Eingebürgerte zu ermutigen, sich vermehrt im lokalen politischen Leben einzubringen. Wie wollen Sie das erreichen?

Als erstes gehe ich selber als Beispiel voran. Als jemand, der im Ausland geboren wurde und eine Fremdsprache sprach, als er in die Schweiz kam. Dann will ich sicher auch mit den Kollegen des Integrationsforums, wo ich auch dabei bin, eng zusammenarbeiten und so die verschiedenen Sprachgruppen besser kennen lernen. In der italienischsprachigen Bevölkerung habe ich schon viele Kontakte.

Woran liegt es, dass viele Eingebürgerte Hemmungen haben, sich politisch zu engagieren?

Bei der ersten Generation ist die Sprache sicher das grösste Hindernis. Dann kommt hinzu, dass man wenig Bezug zur Lokalpolitik hat, wenn man in der Familie gar nicht über Politik diskutiert oder nur über jene aus dem Heimatland. Viele Leute wissen daher nicht im Detail, wie unsere direkte Demokratie funktioniert.