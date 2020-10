Ihr Baby wird zehn: Wie die Ballettschülerinnen zu Tanzschulleiterinnen wurden

Das üppige violett-grüne Graffiti sticht beim Betreten des Raums sofort ins Auge. «Moove Dance Studio», steht verschnörkelt an der Wand neben den grossen Spiegeln geschrieben. «Ein Kollege von mir hat das Graffiti für uns entworfen, als wir vor neun Jahren diesen Raum bezogen und umgebaut haben», sagt Houefa Phillip. Sie und ihre Freundin Morena Toma gründeten die Tanzschule «Moove Dance Studio» im Oktober vor zehn Jahren. Im Untergeschoss an der Kirchstrasse 21 in Dietikon hat sich seitdem einiges getan. «Zu Beginn haben wir den Raum unserer ehemaligen Ballettlehrerin Penny Pelger übernommen. Mit der Zeit kamen drei weitere Lagerräume hinzu, die wir tanztauglich machten. Wir haben gestrichen, die Räume abgetrennt und einen Schwingboden eingebaut», erzählt Morena Toma und öffnet den Saal mit den lila-farbenen Wänden. Einige Kinder besuchen vier verschiedene Tanzkurse Der Ort bedeutet den beiden Frauen viel. Hier lernten sie sich im Unterricht kennen, hier übten sie ihre Choreografien für ihre eigenen Bühnenauftritte und hier wurden sie zu Geschäftsinhaberinnen. «Ich bin sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Wir haben bei null angefangen, hatten keine Kundschaft, keine Erfahrung und nur wenig finanzielle Mittel», sagt Toma. Ihre Devise sei gewesen: «No risk, no fun.» Das Risiko hat sich gelohnt. Mittlerweile beschäftigen die beiden fünf Angestellte – darunter auch ehemalige Schützlinge und Familienmitglieder – und betreuen rund 200 Tanzschülerinnen und -schüler aus dem Zürcher und Aargauer Limmattal sowie dem Mutschellen. Erwachsene, Kinder ab vier Jahren und Jugendliche besuchen im «Moove Dance Studio» Jazz-, Zumba-, Ballett-, Hip-Hop-, Meditations- und Contemporary-Kurse. Vor allem die Kinder seien sehr ehrgeizig. «Einige belegen bei uns Kurse in vier verschiedenen Tanzstilen», erzählt Phillip.

Die Zeit verging wie im Flug. Nach einem erfolgreichen 2019 bereitet uns dieses Jahr die Coronapandemie Sorgen. Ich habe gehofft, dass wir bis zum Jubiläum durchhalten. Houefa Phillip, Mitinhaberin Tanzschule «Moove Dance Studio»

Dass sie diesen Monat ihr Zehn-Jahr-Jubiläum feiern können, findet die 39-jährige Bergdietikerin unglaublich. «Die Zeit verging wie im Flug. Nach einem erfolgreichen 2019 bereitet uns dieses Jahr die Coronapandemie Sorgen. Ich habe gehofft, dass wir bis zum Jubiläum durchhalten», sagt Phillip. Den Lockdown und die dreimonatige Schliessung hat die Dietiker Tanzschule gut überstanden. «Es gab nach der Wiedereröffnung niemanden, der wegen des Virus nicht mehr ins Tanzen kommen wollte. Dank unserer Grösse und unseren treuen Schülern sollten wir die schwierige Zeit meistern», sagt Phillip.

Getanzt wird im «Moove Dance Studio» ohne Maske. «Eltern dürfen die Kinder aber nicht mehr nach unten in die Räume begleiten und in den Garderoben und in den Gängen herrscht Maskenpflicht», sagt Toma, die in Dietikon aufgewachsen ist. Die Tanzschulleiterinnen sind streng: «Wer sich nicht gut fühlt, bleibt zu Hause.» Die Schüler könnten die Kurse gratis nachholen und müssten keine Angst haben, dass sie etwas verpassen, sagt die 35-Jährige. Den Stress in der Schule beim Tanzen vergessen Wenn es nochmals zu einem Lockdown kommen würde, könnte es aber knapp werden, sind sich die beiden Frauen sicher. «Es wäre ein absoluter Horror. Daher hoffen wir, dass höchstens die Schutzmassnahmen erhöht werden. Wir tanzen lieber mit Masken, als wieder schliessen zu müssen», sagt Phillip. Vor allem für die Kinder und Jugendlichen sei der Ausgleich zur Schule wichtig. «Der Druck und Stress in der Schule nimmt zu. Hier bekommen sie den Kopf frei und können Dampf ablassen», sagt Toma. Zudem konnten Schülerinnen und Schüler beim Tanzen Ängste abbauen. «Als wir nach dem Lockdown wieder öffneten, kamen viele, vor allem Kinder, zu uns in den Unterricht und fragten, ob sie wegen des Virus jetzt sterben werden. Wir versuchten, sie zu beruhigen und ihnen die Ängste zu nehmen, indem wir sie ablenkten.» Mittlerweile ist die Panik verflogen und auch die Inhaberinnen wollen erst einmal nicht an einen zweiten Lockdown denken. Sie freuen sich, dass sie in ihrem Studio ihrer Leidenschaft nachgehen und weitergeben können. «Wenn du deine Passion zum Beruf machen kannst, ist das eine Bereicherung. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun», sagt Toma, die vor der Eröffnung der Tanzschule als Dentalassistentin arbeitete. Sie und Phillip absolvierten eine dreijährige Ausbildung im zeitgenössischen Bühnentanz an der Zürcher Tanz- und Theaterschule. «Pro Monat zahlten wir 1100 Franken Studiengebühren. Wir finanzierten alles selbst. Es war eine strenge, aber auch eine schöne Zeit», blickt Toma zurück.

Wenn du deine Passion zum Beruf machen kannst, ist das eine Bereicherung. Ich kann mir nicht vorstellen, etwas anderes zu tun. Morena Toma, Mitinhaberin Tanzschule «Moove Dance Studio»