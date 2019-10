Ingenieure zum Anfassen: So will man Gymi-Schüler von Technikberufen begeistern

Guido Santner leitet seit eineinhalb Jahren die Technik- und Informatikwochen des Vereins IngCH Engineers Shape our Future, der sich seit 27 Jahren für die Förderung des Ingenieurnachwuchses engagiert. «Es macht Spass, mit Jugendlichen zu arbeiten und die beiden Welten, die Schulen und die Firmen, zu vereinen», sagt der 47-Jährige. Santner studierte an der ETH Elektrotechnik und arbeitete unter anderem in der Elektronikentwicklung und als Fachjournalist. Er wohnt mit seiner Frau und seinen beiden Kindern in Pfäffikon ZH.

Um das Interesse an technischen Berufen zu wecken, braucht es aber mehr als ein solches Projekt.

Es wäre wichtig, dass jedes Kind mehrmals im Laufe seiner Schulkarriere mit Technik und Informatik in Berührung kommt. Beispielsweise in der Primarschule mit einem Ausflug ins Technorama in Winterthur, in der Sekundarschule mit einem Besuch in der Lehrlingswerkstatt einer Firma und am Gymnasium mit der Teilnahme an unserer Technik- und Informatikwoche. Motivierte Schülerinnen und Schüler könnten zusätzlich mit einem Förderprogramm wie «Schweizer Jugend forscht» oder einer Wissenschaftsolympiade abgeholt werden. Neben all diesen Projekten sind aber auch die Interessen der Eltern entscheidend.

Wie können Eltern einen Beitrag leisten?

Von Vorteil ist, wenn Eltern sich für diese Themen interessieren und mit den Kinder selbst einmal im Bastelraum werken und zum Beispiel ein Radio oder einen Computer auseinandernehmen. Der Besuch von Ausstellungen, Museen oder Anlässen und speziell das Gespräch mit Expertinnen und Experten können auch helfen. Die Jugendlichen brauchen Vorbilder. Eine sympathische Informatikerin oder ein begeisterter Elternteil überzeugt mehr als jede Broschüre.

Ein weiteres Problem: Der Frauenanteil in den Ingenieur-Berufen ist nach wie vor klein. Weshalb?

Das hat mit den dominanten Rollenbildern in unserer Gesellschaft zu tun. Zudem sind Unternehmenskulturen stark männlich geprägt. Es muss ein Umdenken stattfinden. Frauen sollen Informatikerinnen werden können, genauso wie Männer einem Pflegeberuf nachgehen dürfen. Zudem hat man in Studien herausgefunden, dass man Mädchen inhaltlich packen muss, reine Technik finden sie weniger spannend.