Weil der kantonale Ombudsmann Thomas Faesi Ende August in Pension geht, muss der Kantonsrat schon vor den Sommerferien eine Nachfolgerin oder einen Nachfolger wählen, um einen nahtlosen Übergang zu ermöglichen. Die Geschäftsleitung (GL) des Kantonsrates hat kürzlich eine fünfköpfige Findungskommission eingesetzt, präsidiert von AL-Kantonsrat Markus Bischoff. Der Kommission gehören Roman Schmid (SVP), SP-Fraktionschef Markus Späth, Ann Barbara Franzen (FDP) und BDP-Fraktionschef Marcel Lenggenhager an. Ihre Aufgabe ist es, die offizielle Stellenausschreibung vorzunehmen, die eingehenden Dossiers zu beurteilen und der GL Wahlvorschläge zu machen. Am Ende wählt das Plenum des Kantonsrates.

Der Job, den der Kantonsrat zu vergeben hat, ist sehr attraktiv. Zum einen lockt die spannende Arbeit und das Prestige des Ombudsmannes, zum andern ist der Job mit rund 250'000 Franken Jahreslohn auch gut bezahlt. Entsprechend zahlreich sind jeweils die Bewerbungen. 2007, als Thomas Faesi gewählt wurde, gingen 54 Dossiers ein. Dieser machte das Rennen übrigens gegen zwei Frauen, unter ihnen Viviane Sobotich (SP), heute Ombudsfrau in der Stadt Winterthur. Die SVP stellte bis jetzt bereits zwei Ombudsmänner in Folge. Faesis Vorgänger war der heutige Baudirektor Markus Kägi. Vor ihm wirkte der CVP-Mann Adolf Wirth 18 Jahre – als erster Ombudsmann im Kanton.

Zwei Ämter im Visier

Die SVP würde als grösste Partei nun auch gerne den vierten Ombudsmann stellen und hat auch schon einen chancenreichen Bewerber: Jürg Trachsel, Fraktionschef im Kantonsrat, von Beruf Anwalt und Mediator. «Ich werde mich bewerben», sagt er auf Anfrage. Seine Partei hat eine eigene Findungskommission lanciert und in ihrem Parteiorgan bereits vor zwei Wochen ein Stelleninserat lanciert mit der Aufforderung, die Dossiers bis am 16. März einzureichen. Trachsel hält sich für geeignet, weil er nicht nur Anwalt und Mediator sei, sondern auch 12 Jahre in der Gemeindeexekutive von Richterswil wirkte.