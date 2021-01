Karin Keller-Sutters Idee zum Umgang mit Hausbesetzern wird von der Stadt abgeschmettert

Mehrere Voraussetzungen müssen in den Zürcher Grossstädten erfüllt sein, um eine Räumung durchzuführen. So verlangt die Polizei zusätzlich zu einer Strafanzeige eine rechtskräftige Bau- und Abbruchbewilligung. Nur der Besitzesschutz reicht nicht, so die «NZZ» am Dienstag. Das stört die Bürgerlichen, welche in den letzten Jahren schon mehrmals versuchten, der Polizei eine Frist zum eingreifen zu setzen. Der Kantonsrat meinte allerdings stets, dass der Handlungsspielraum der Polizei zu stark eingeengt würde.

Neben der Polizei gibt es für Hausbesitzer auch die Alternative Zivilgericht. Dies ist jedoch beschwerlich und teuer. Ferner birgt dieser Weg Risiken, zumal keines der in der Zivilprozessordnung vorgesehenen Verfahren auf Hausbesetzungen ausgerichtet ist. Und Besetzer geben sich kaum mit Namen an. Die unbekannten Identitäten und die häufig wechselnden Besetzer machen es «schwierig bis unmöglich», zu bestimmen, wer passivlegitimiert sei, so das Eidgenössische Polizei- und Justizdepartement (EJPD) in einem Bericht. Wer stellt also die Gegenpartei dar und wer wehrt sich daher gegen eine Klage der Eigentümer? «Damit gehen auch Schwierigkeiten bei der Zustellung von Gerichtsurkunden einher.»

Das Justizdepartment von Bundesrätin Karin Keller-Sutter (FDP) hat einige Vorschläge zugunsten der Hauseigentümer gemacht. So sollen diese bei einer Besetzung vor Gericht eine Verfügung durchsetzen dürfen, welche bewirkt, dass die Aufhebung der Besitzesstörung angeordnet würde. Hierbei richtet sich diese nicht gegen bestimmte Personen, sondern gegen einen Kreis von unbekannten Adressaten. Wird das Urteil rechtskräftig, soll es so bald wie möglich vollzogen werden. So etwas gibt es noch nicht und müsste in die Zivilprozessordnung eingefügt werden.