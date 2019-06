Seit Ostern testet der Umwelt- und Gesundheitsschutz an verschiedenen Orten in der Stadt Zürich umweltfreundliche Komposttoiletten. Die Zwischenbilanz falle "äusserst positiv aus", heisst es in einer Mitteilung der Stadt vom Dienstag.

Die Toiletten überzeugen gemäss Mitteilung nicht nur optisch, sondern bieten auch Vorteile für die Umwelt: Anstelle von Wasser wird mit Sägemehl gespült, das Häuschen samt Einrichtung ist aus Holz und die menschlichen Ausscheidungen können kompostiert werden.

Da in jedem Toilettenhäuschen Tafeln mit einem QR-Code hängen, können unkompliziert Kommentare abgegeben werden. Bisher sind über 100 - vorwiegend positive - Rückmeldungen aus der Bevölkerung eingegangen.

Die Kommentare reichen von "Sauber und einfach zu bedienen", über "Eine kleine Komfort-Oase mitten in der Stadt" bis zu "Sehen gut aus, riechen gut, erfüllen ihren Zweck!"

Weitere Standorte

Derzeit sind acht Komposttoiletten im Einsatz an den Standorten Kanzleiareal, Kasernenareal, Ecke Johannesgasse/Langstrasse, Schindlergut und Siriuswiese sowie im Wald bei den Grillstellen Hürstwiese und Escherhöhe und beim Spielplatz Hohenstein.

Im Juli, wo sich das Leben vorwiegend draussen abspielt, kommen für einen Monat probeweise neun weitere Orte dazu. An den Plätzen Bullingerplatz, Idaplatz, Brupbacherplatz, Hallwylplatz und Stadelhofenplatz, in den Parks Tiefenbrunnen, Heiligfeld und Josefwiese sowie im MFO-Park in Oerlikon werden weitere Komposttoiletten aufgestellt.

Für die Wahl der zusätzlichen Standorte wurden neben den Erfahrungen von ZüriWC auch die Rückmeldungen aus der Bevölkerung ausgewertet und berücksichtigt.

Der Pilotversuch dauert noch bis Ende September. Danach wird geprüft, ob und wie Komposttoiletten in der Stadt Zürich künftig vermehrt eingesetzt werden können.