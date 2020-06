Die Meldung über den Brand sei am Mittwoch kurz vor 17 Uhr eingegangen, teilte die Kantonspolizei Zürich am Donnerstag mit. Beim Eintreffen der Feuerwehr sei das Dach bereits in Vollbrand gestanden.

Ein Übergreifen auf andere Gebäude habe man verhindern können. Die Bewohner konnten sich laut Mitteilung rechtzeitig in Sicherheit bringen. Der Sachschaden wird auf mehrere hunderttausend Franken geschätzt. Die Brandursache wird noch abgeklärt.

Polizeibilder vom Juni 2020: