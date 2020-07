Kernkraftwerk: Zürcher Stadtrat will AKW Gösgen ein Aktionärsdarlehen gewähren

Beim KKG entstehe in den kommenden Jahren ein ausserordentlicher, aber zeitlich befristeter Bedarf an liquiden Mitteln, teilte der Stadtrat am Mittwoch mit. Neben Investitionen für den sicheren Betrieb des Kernkraftwerks stehe die Rückzahlung einer Anleihe an.

Insgesamt soll das KKG von seinen Aktionären ein Darlehen in der Höhe von 50 Millionen Franken erhalten. Die Höhe des Anteils der einzelnen Partner bemisst sich aufgrund der Höhe der Beteiligung.

Die Stadt Zürich ist mit 15 Prozent an der KKG beteiligt und bezieht 15 Prozent der Energie des Kraftwerks. Im Gegenzug bezahlt die Stadt 15 Prozent der Jahreskosten der KKG.