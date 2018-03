Gespräche, ob sich einer der beiden Kandidaten zurückziehen soll, fanden Anfang Woche zwischen EVP und SP statt. Sie sind aber gescheitert. Kiwic, dessen erneute Kandidatur durch die SP-Parteiversammlung am Mittwochabend einstimmig beschlossen wurde, sagt: «Das hat wohl auch historische Gründe. Die SP war in Dietikon in den vergangen 30 Jahren oft der Schuhlöffel für die bürgerlichen Parteien. Und ohne Gegenleistung wollten unsere Mitglieder das wohl nicht mehr.»

Ein Neuling als Präsident

Wichtig sei auch der Wunsch nach Erneuerung gewesen: «Die Zeit für einen Neuanfang ist günstig, weil FDP und SVP zusammen nur noch zwei Sitze haben. Der eigentliche Neuanfang kann aber nur erfolgen, wenn das Präsidium in den Händen von jemandem ist, der bisher dem Stadtrat nicht angehörte», sagt Kiwic, der gerade neu in den Stadtrat gewählt wurde. Illi gehört der Exekutive seit 2006 an, Bachmann seit 2014.

Zu den Gesprächen mit der EVP sagt Kiwic: «Offenbar hatte man bei der EVP das Gefühl, dass ich für Mitte-Wähler als Linker nicht wählbar sei, obwohl ich ja am rechten Rand der SP politisiere.»