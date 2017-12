Nun gelte es deswegen nicht die Fahne zu streichen, sondern Klassik neuartig zu präsentieren. Namentlich gefällt Leuzinger die Idee, Konzerte an besonderen Orten stattfinden zu lassen. So habe sie einmal in der obersten Etage des Primetowers in Zürich gespielt; an einem Cüpli nippend und die Aussicht geniessend, konnte man ihr da zuhören.

An einem anderen Abend seien die Besucherinnen und Besucher dazu eingeladen worden, nicht Platz zu nehmen, sondern auf am Boden verteilte Kissen zu liegen. Für einmal konnten sie die Musik so in Horizontallage konsumieren, ein deutlicher Kontrast zum gestrengen Dasitzen, wie es sonst erwartet wird.

«Konservativ im positiven Sinne»

Trotz der Freude an solchen innovativen Ansätzen, bezeichnet sich Leuzinger als konservativ. «Konservativ im positiven Sinne», wie sie hinzufügt. Mit Schaudern betrachte sie die Einflüsse des Marketings, von denen auch die Klassikszene nicht verschont geblieben ist. «Immer schneller, immer schöner», laute heutzutage das Credo. Da sei ein glänzendes CD-Cover mitunter wichtiger als eigentliche musikalische Tiefe.

Leuzinger hält nichts von solchen Oberflächlichkeiten. Heute würden viele junge Talente von der Klassikindustrie regelrecht verheizt, es gehe in erster Linie um den schnellen Erfolg. «Dabei erfordert das Aufbauen eines Repertoires vor allem eines, Zeit.» Es ist ein Glück, dass sich Leuzinger diese Zeit nimmt und ihr inneres Metronom nicht von aussen manipulieren lässt.