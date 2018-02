Wir haben drei Satzanfänge zu sachpolitischen Kernthemen vorbereitet, eines davon ist Wohnen. Wir bitten Sie, die Sätze zu vervollständigen: Günstige Wohnungen lassen sich in Zürich am besten schaffen...

Leutenegger: Indem wir mehr bauen. Bei der Bau- und Zonenordnung hätte man leerstehende Dachstöcke freigeben müssen, so hätten wir Tausende von Wohnungen schaffen können. Wo das Angebot stimmt, nimmt auch der Druck auf die Preise ab. Aber die SP war ja dagegen.

Mauch: Falsch. Die SP hat im Gemeinderat für die Möglichkeit eines Ausbaus von Dachgeschossen in allen Wohnzonen gestimmt. Der besagte Passus wurde von einem bürgerlichen Regierungsrat herausgestrichen.

Leutenegger: Das stimmt nicht, die SP hat nicht zugestimmt.

Mauch: Doch. Für günstige Wohnungen ist wichtig: Wir müssen den Volksauftrag, mehr gemeinnützige Wohnungen zu schaffen, mit voller Kraft umsetzen. Und mit städtischen Stiftungen gezielt Wohnungen für Gruppen anbieten, die es auf dem freien Markt schwer haben, zum Beispiel kinderreiche Familien und alte Menschen. Ausserdem gibt es auch von Privaten durchaus preisgünstige Wohnungen.

Sie dürfen gerne beim nächsten Satz weiterstreiten: Das Problem des Verkehrslärms lässt sich am besten lösen...

Mauch: Indem wir Tempo-30-Zonen in Quartieren eingeführt haben und den Langsamverkehr weiter fördern. Die Vorgabe des Bundes, bei der Lärmquelle anzusetzen, macht absolut Sinn. Massnahmen zur Verminderung der Lärmausbreitung sind in der Stadt hingegen schwierig umzusetzen. Situativ gibt es Möglichkeiten, Glasschutzwände bei Häusern an stark befahrenen Strassen anzubringen, damit die Hinterhöfe vom Lärm geschützt sind. In andren Fällen braucht es Schallschutzfenser.

Leutenegger: In der Wohnzone lässt sich der Verkehrslärm einfach mit Tempo-30-Zonen reduzieren. Auf Haupt- und Kantonsstrassen macht diese Massnahme oft keinen Sinn, weil sich dann der Verkehr in den Quartieren ausbreitet. Das wollen wir nicht. Im Durchfahrtsbereich braucht es Lärmschutzwände und -schutzfenster.

Um den Werkplatz Zürich zu stärken, sollte die Politik vor allem…

Mauch: Der Werkplatz wird stark unterschätzt. Ein Fünftel aller Arbeitsplätze in der Stadt gehören zum produzierenden Gewerbe. Wir haben erkannt, dass durch die hohe Attraktivität der Stadt Zürich der Druck auf Bodenpreise und damit auch der Druck auf das Gewerbe steigt. Deshalb habe ich die jetzt absehbare Sicherung von Flächen auf dem SBB-Werkstatt-Areal für das Gewerbe initiiert.

Leutenegger: Die Politik sollte vor allem aufhören, die Regulierungsschraube anzuziehen, sondern wo es geht – beispielsweise bei der Arbeitszeiterfassung – diese lockern. Wir brauchen zudem ein zukunftsorientiertes Steuersystem. Streitereien wie um die Unternehmenssteuerreform zwischen Stadt und Kanton Zürich sollten beigelegt werden und nicht mehr vorkommen.

Mauch: Der ist beigelegt. Wir haben uns mit dem Kanton geeinigt.