Laut Abstandsregeln nicht mehr als fünf Personen – Winterthurer Polizei zieht Schrauben an

Am Anfang der angeordneten Massnahmen setzten die Patrouillen eher auf Sensibilisierung und büssten zurückhaltend. In den vergangenen Tagen werde aber festgestellt, dass sich viele Menschen nicht an die Abstandsregeln und die 5-Personen-Regel hielten, schreibt die Polizei in einer Mitteilung.

Deshalb wird sie ihre Kontrolltätigkeit in der ganzen Stadt verstärken. Auch Bussen wird es vermehrt geben. Die Polizei empfiehlt, beliebte Parks und Grünanlagen zu meiden, damit es keine Personenansammlungen geben kann.

Am Mittwoch wurde bereits das «Bäumli» zur Sperrzone erklärt. Seither hindert Absperrband die Einwohner daran, von dort oben die Aussicht auf die Stadt zu geniessen.