Am 4. März stimmt der Kanton Zürich darüber ab, ob neu der Kantonsrat selbst den Lehrplan der Zürcher Volksschule in Kraft setzt. Heute tut das der neunköpfige, vom Kantonsrat gewählte Bildungsrat. So auch 2015, als dieser die Einführung des Lehrplans 21 vom Kindergarten bis zur fünften Primarschulklasse per Schuljahr 2018/2019 beschloss. Die sechste Klasse und die Sekundarschule ziehen 2019/2020 nach. Der Lehrplan 21 wird den 1991 eingeführten Volksschullehrplan ablösen.

Der grosse Wechsel wird viele Veränderungen mit sich bringen. Aber einiges bleibt auch gleich, versichert die Urdorfer Schulpflegerin Theres Seiler Brühwiler (EVP): «Die Beziehung zwischen Schülern und Lehrern ist auch künftig das A und O für gutes Lernen.» Eine der grössten Änderungen sind die neuen Fächer: Zum einen das Fach Berufliche Orientierung ab der achten Klasse, zum anderen das Fach Medien und Informatik ab der fünften Klasse. Vor allem Letzteres interessiert viele Eltern.

Bis zur sechsten Klasse vorbereitet

Die Umsetzung des Lehrplans 21 in Urdorf bis zur sechsten Klasse ist schon vorbereitet: An der Lektionenverteilung gibt es nur leichte Anpassungen. Die grosse Änderung besteht darin, dass im Unterricht neu das kompetenzorientierte statt das wissensorientierte Lernen im Vordergrund steht.

Alle Urdorfer Lehrkräfte, die in diesem Bereich unterrichten, haben schon entsprechende Weiterbildungen besucht oder besuchen sie noch bis zum Sommer.

Betreuungsdichte nimmt zu

So weit die Kindergarten- und Primarstufe. Inzwischen ist auch konkret, wie der Lehrplan 21 in Urdorf an der Sekundarschule umgesetzt werden soll: Die Schule setzt auf das sogenannte Lernlandschaften-Modell. Lernlandschaften sind grössere Räume, in denen jeder Schüler einen eigenen Arbeitsplatz hat, an dem er selbstständig lernt. Dabei stehen zwei Lehrkräfte unterstützend zur Verfügung. Sie führen auch persönliche Coaching-Gespräche, in denen das Lernverhalten und der Lernerfolg besprochen und neue Ziele gesetzt werden. So wird die Betreuungsdichte zunehmen, verspricht Seiler Brühwiler, die in der Schulpflege unter anderem für die Sekundarschule respektive das Schulhaus Moosmatt zuständig ist.