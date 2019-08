Das Suaq-Gebiet auf Sumatra hat weltweit die höchste Dichte an Orang-Utans: Pro Quadratkilometer leben sieben Tiere. 60 bis 70 Affen beobachten die Anthropologen und Evolutionsbiologinnen des Suaq-Camps regelmässig. Derzeit erforschen sie die Entwicklung von kognitiven Fähigkeiten und Intelligenz bei jungen Orang-Utans – auch um Rückschlüsse auf die Evolution des Menschen zu ziehen. Die Jungen lernen hauptsächlich durch das Beobachten ihrer Mütter. Die Orang-Utans in Suaq haben zudem den Vorteil, dass die Mütter nicht wie anderswo mit ihrem Nachwuchs allein unterwegs sind. Sie treffen sich in Gruppen und die Kinder spielen mit nicht verwandten Jungtieren. Die Frage stellt sich, welchen Beitrag die Erwachsenen, insbesondere die Mütter, zum Lernen leisten etwa durch die Auswahl ihrer eigenen Nahrung oder der Bereitschaft, zu teilen. Das SuaqTeam erkannte, dass Mütter bei älteren Jungen zurückhaltender sind, wenn diese sie um Futter anbetteln. Zudem werden die Jungen mit Laserpunktkameras vermessen, um das Rätsel zu lösen, warum Sumatra-Orang-Utans erst mit 16 ihre ersten Jungen gebären. (kme)