Wie die Regierung mitteilte, werde das Limmattal von aussen oft nur als verkehrs- und infrastrukturgepräter, wirtschaftsstarker Lebens- und Arbeitsraum zwischen Zürich und Baden wahrgenommen. Dabei habe die Region zahlreiche, landschaftliche wie auch kulturelle Qualitäten.

Diese Qualitäten will der Verein Regionale Projektschau Limmattal fördern: Er will Weiterentwicklungen und Aufwertungen sichtbarer machen um so das Zusammenleben unterstützen zu können. Dabei soll die Bevölkerung von Anfang an miteinbezogen werden.

Der Argau Zahlt mit

Der Verein, der 2016 gegründet wurde, ist derzeit mit verschiedenen Projekten aktiv, unter anderem mit künstlerischen Installationen. Insgesamt will er 21 Projekte realisieren. Im Jahre 2025 soll eine grössere Präsentation der realisierten Projekte durchgeführt werden. Angestossen wurde das Projekt von den Baudirektionen der Kantone Zürich und Aargau.

Der Aargau sicherte bereits einen Beitrag von 1,8 Millionen Franken zu. Zusammen mit einem früheren Beitrag will der Kanton Aargau das Projekt mit insgesamt 2,7 Millionen unterstützen. Das ist gleich viel wie der Kanton Zürich, der bereits früher einmal 400'000 Franken aus dem Lotteriefonds bewilligt hatte. (sda)