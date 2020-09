Limmattaler Libanesen blicken trotz der Explosion mit Hoffnung in die Zukunft

Im Libanon sind Grossfamilien laut Baz die Regel. Auch er hat über 100 Verwandte in seiner Heimat, die Mehrheit davon lebt in Beirut oder Umgebung – wie 40 Prozent aller Einwohner des Landes.

Die Explosion im Hafen von Beirut schockierte Anfang August die Welt. Wie viele in der Schweiz lebende Libanesen sorgte sich der Dietiker Mahmoud Baz besonders um das Wohl seiner Verwandten in der Heimat. Baz ist Präsident des Libanesischen Vereins Abu Jafar in Schlieren, einem der wenigen libanesischen Vereine in der Schweiz. Er trifft sich zusammen mit Landsleuten aus der Region regelmässig zum Kartenspielen und Shisharauchen.

Er rät aber davon ab, Geld an weniger bekannte Hilfsorganisationen zu spenden, um den Menschen im Libanon zu helfen: «Das Geld kommt viel zu oft in die falschen Hände. Der Versand von Lebensmitteln und Hygieneartikeln macht schon eher Sinn. Es werden aber noch Jahre vergehen, bis der Libanon wieder als die ‹Schweiz des Nahen Ostens› bekannt sein wird.» Die Libanesen würden mit grosser Hoffnung in die Zukunft schauen und nicht aufgeben.

Im Limmattal wäre eine Explosion wie in Beirut, bei der 2750 Tonnen Ammoniumnitrat in die Luft gingen, nicht möglich (die «Limmattaler Zeitung» berichtete). Der in vielen Düngemitteln vorkommende Stoff wird laut kantonaler Baudirektion hier nicht in reiner Form gelagert. Und ammoniumnitrathaltige Dünger sind so mit Zusatzstoffen verdünnt, dass sie nicht mehr explodieren können.