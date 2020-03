«Man will die Hinterbliebenen trösten und darf nicht» –Urdorfer Pfarrerin schmerzt Abstand an Beerdigungen

Esther Grieder wurde 1964 geboren und wuchs in Zürich Höngg auf. Sie studierte in Basel, Birmingham und Zürich Theologie. Sie befasste sich in diversen Weiterbildungen mit Meditativen Tänzen und andern Formen der Meditation. Von 2005 bis 2009 war sie als ökumenische Mitarbeiterin von «mission 21» in einem Menschenrechtszentrum für asiatische Heiratsmigrantinnen in Südkorea tätig. Davor und danach war Grieder rund 20 Jahre als Pfarrerin an verschiedenen Orten in der Schweiz im Dienst. Seit drei Jahren ist sie Pfarrerin in Urdorf, ab Mai wird sie zusätzlich ein 20-Prozent-Pensum als Seelsorgerin im Spital Affoltern übernehmen. (sib)