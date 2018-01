Auch bei der für die Anstellungsverhältnisse der reformierten Pfarrerinnen und Pfarrer zuständigen Landeskirche hält man sich bedeckt. Der Kommunikationsverantwortliche, Nicolas Mori, verweist auf den Persönlichkeitsschutz von Pfarrerin Schulz. Diesen gelte es zu wahren, weswegen keinerlei Angaben gemacht werden können. Brühlmann-Jecklin sagt auf Anfrage, dass Schulz vom Verhalten der Landeskirche sehr betroffen gewesen sei, gibt jedoch ebenfalls keine Details zum Hergang preis.

Und wie reagieren die Verantwortlichen der Schlieremer Kirche auf die an sie gerichteten Vorwürfe? Es sei fraglich, sagt Gütlin-Plüer, ob es überhaupt Stellung zu beziehen gebe. «Denn den von Brühlmann-Jecklin erwähnten Ereignissen liegen keine Unstimmigkeiten oder Streitereien zugrunde», sagt sie. Linda Pröbsting sei frühzeitig aus der Kirchenpflege ausgetreten, weil sie eine Weiterbildung begann und das Mandat zu einer zu grossen Belastung geworden wäre.

Und für das Dreikönigskonzert, das von Gilberto Fischli ins Leben gerufen wurde, seien auch schon in früheren Jahren andere Musiker engagiert worden. «Herr Fischli wollte wieder in seine Heimat im Süden ziehen», sagt sie. Auch hier sei man stets respektvoll miteinander umgegangen. Doch weiter wolle sie auf die vorgebrachte Kritik von Brühlmann-Jecklin nicht eingehen. «Die Zeitung ist hierfür nicht der richtige Ort.» Doch hält sie fest, dass Brühlmann-Jecklin, wie jedes Kirchenmitglied, das Recht habe, öffentlich ihre Meinung zu äussern.

«Die Menschen sind dankbar»

Auf ihren Leserbrief habe sie zahlreiche positive Rückmeldungen und eine einzige kritische erhalten, sagt Brühlmann-Jecklin. «Die Menschen sind dankbar, dass jemand die Stimme erhob und sagte, was Sache ist.» So seien zahlreiche Betroffene gütige und loyale Menschen, die auch ein wenig konfliktscheu seien – in deren aber auch in ihrem eigenen Namen habe sie den Leserbrief verfasst.