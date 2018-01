Kleinbei gebe die EVP jedoch nicht. So trete man selbstbewusst an und hoffe, dass beide Kandidaten gewählt würden. «Die Grünen, die vor vier Jahren nur mit Dominik Ritzmann antraten, der dann wiedergewählt wurde, dienen als Vorbild», so Welti. Zudem sei es womöglich auch ehrlicher, nur mit jenen Kandidaten anzutreten, die auch wirklich wollen und keine sogenannten Listenfüller aufzustellen.

Für Grünen-Präsident Beat Rüst ist das Ziel klar. «Wir wollen mindestens den 2014 verlorenen zweiten Sitz zurückgewinnen», sagt er auf Anfrage. Dazu lege seine Partei eine Liste mit sechs qualifizierten Kandidaten vor – fünf mehr als noch vor vier Jahren.

"Qualität statt Quantität"

Mit weniger Personen hingegen tritt der Quartierverein an. Wollten vor vier Jahren noch 16 Kandidaten für die Partei ins Parlament, sind es dieses Jahr nur noch 12. «Wir haben uns bewusst entschieden, nicht eine volle Liste einzureichen», sagt Präsident Jürg Naumann auf Anfrage. So halte man sich an das Motto «Qualität statt Quantität». Bezüglich der Zielsetzung bleibt er realistisch. «Zwar wäre ein Sitzgewinn von drei auf vier Mandate schön, doch eher unrealistisch», so Naumann.

Ganz verschwunden aus der Schlieremer Parteilandschaft ist die Eidgenössisch-demokratische Union (EDU). Stellte sie vor vier Jahren noch drei Kandidatinnen, ist heuer keine Gemeinderatsliste eingereicht worden.

Mehr Junge wollen ins Parlament

Nicht nur bezüglich Anzahl und Geschlechterverteilung hat sich beim Kandidatenfeld für die Gesamterneuerungswahl einiges getan. Auch lässt sich sagen, dass die Anwärter für die Legislative jünger wurden. Der Anteil unter 30-Jähriger betrug 2014 gerade 12 Prozent. Mit neu 15 Kandidaten mit Jahrgang 1988 oder jünger klettert diese Quote auf 14 Prozent. Nicht nur stellt die SVP mit vier Kandidierenden in diesem Alterspektrum die meisten Kandidaten, auch die jüngste Kandidatin kommt mit Jahrgang 1999 aus der Volkspartei. Gefolgt von den Sozialdemokraten und den Freisinnigen (je 3 Kandidaten).

Auch die Quote der 30 bis 50-Jährigen kletterte in die Höhe. Betrug sie 2014 noch knapp 36 Prozent, sind es in diesem Jahr gut 42 Prozent. So steigt der Anteil unter 50-Jähriger von 48 auf 56 Prozent, womit die «Jungen» mit einem Satz die Mehrheit in der Schlieremer Politik stellen.