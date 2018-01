Mit den Guggen Schnierliwutz und Reppischfäger war auch für passende Musik gesorgt. Zu den roten und blauen Kostümen der beiden Lokalguggen gesellte sich das Schwarz der Urdorfer Stiereschränzer. Aus vollem Rohr bliesen auch die Gäste aus anderen Kantonen. In den Zug reihten sich Wagen- und Fussgruppen, so etwa D’Schruuber vo Urdorf und natürlich die Clique Schäflibach mit Schirmherr Marcel Weber. Total 60 Gruppen beziehungsweise über 1400 Personen nahmen am Umzug teil. Davon rund 800 Kindergarten- und Primarschüler – 300 mehr als noch 2017. Das ist ein neuer Rekord.

Sonnenkinder und Indianer

Die Kinder der Dietiker Schuleinheiten Fondli, Wolfsmatt, Zentral, Luberzen und Steinmürli waren die grossen Stars. Was über Wochen in der Schule entstanden war, präsentierten sie nun stolz der Öffentlichkeit. Eine gefiederte Schar reihte sich hinter eine Sonnenkinder-Kolonne. Auf Zwerge folgte eine Horde Konfetti werfender Indianer. «Es ist genial, wie viel Herzblut die Kinder und Lehrpersonen in die Vorbereitung stecken», fand Baggenstos.

Auch zuschauende Kinder zogen sich dem Tag entsprechend an: Am häufigsten waren Tiere und Fantasiegestalten. Ilária (6) zeigte ihr aufgeschminktes Raubkatzengrinsen und erklärte: «Ich habe mir dieses Kostüm gewünscht, weil ein Tiger sich vor niemandem fürchtet.» Ein paar Meter weiter klaubte Tim (5) Papierschnipsel von der Strasse. «Was ich schon immer wollte», sagt er, «war, zaubern zu können.» Mit seinem Mami habe er sein Zauberer-Kostüm gebastelt, rief er noch, bevor er nach einem Bonbon tauchte.

Der Tross zog bis in die Stadthalle. Dort eröffneten die Animatoren des Glarner Zirkus Mugg die Kinderparty. Während sich die Erwachsenen für den Hudi-Ball unter dem Motto Geischterparty vorbereiteten, gleiteten schon die Reinigungsfahrzeuge durch die Dietiker Strassen. «Nach der Fasnacht ist vor der Fasnacht», sagte Baggenstos. Also bis zum nächsten Jahr!