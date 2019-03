Das Mittefasten in Unterengstringen ist heute «ein komplettes Frühlingsfest», wie die zuständige Kommission auf ihren Webseiten festhält. Der Termin ist dabei seit je vorgegeben; der Brauch wird drei Wochen vor Ostern, eben mitten in der Fastenzeit, begangen. In diesem Jahr wird das Frühlingsfest damit am Wochenende vom 29. bis 31. März steigen.

Am Freitagabend startet der Reigen der Anlässe unter anderem mit einem Comedy-Auftritt von Barbara Hutzenlaub sowie der Eröffnung der Mittefasten-Bar. Am Samstagmorgen wird die Mittefasten-Kommission im Gubristwald das nötige Holz für Holzstoss, Feuerbesen und Abschrankungen rüsten. Am Nachmittag kann die Bevölkerung – wie bereits am Samstag zuvor – im Gubristwald beim Sammeln von Reisig für die Bürdeli des Holzstosses helfen.

Auf dem Bürgerplatz beim Chüebrünneli werden die neuen Unterengstringer Bürger begrüsst. Am Abend steht ein grosses Dorffest im Gemeindesaal mit Bar auf dem Pausenplatz an. Am Sonntag in der Früh werden die Böller abgeschossen, und es wird der Holzstoss für den Böög aufgeschichtet. Tagsüber finden unter anderem ein Fussballjuniorenturnier und ein 300-Meter-Schiessen statt. Am Abend wird das Feuerschiff bachab geschickt, der Böög auf dem Limmatdamm verbrannt und das grosse Feuerwerk entzündet. (AZ)