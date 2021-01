Nachtarbeit und Strassensperre ab April: So laufen die Vorbereitungen für die Limmattalbahn-Intensivbaustelle

Die Vorbereitungen für die Intensivbaustelle im Bereich zwischen Bahnhofplatz und Stadthaus laufen auf Hochtouren. Vom 9. April bis am 10. Mai sollen die Arbeiten dauern. Man sei gut im Zeitplan, versichert Gesamtprojektleiter Daniel Issler bei einem Rundgang am Donnerstag. «Es gibt keine Anzeichen für eine Verzögerung.» Der viele Schnee der letzten Tage – er habe nur bedingt Auswirkungen auf die Bauarbeiten gehabt. «Am Donnerstag und Freitag wurde nicht gearbeitet. Jetzt sind wir wieder voll dran», sagt Peter Kern. Er ist der Chefbauleiter von Los 5, dem Baubereich zwischen der Grenze Urdorf /Dietikon und der Reppischbrücke.

«Voll dran»: Für die Bauarbeiter heisst das im Ein-Schicht-Betrieb von sieben Uhr in der Früh bis um 17 Uhr. Mit einem Aufgebot von etwa 80 Mann – und ein paar wenigen Frauen. Speziell ist der Posten des Sicherheitswächters. Er steht beim Bahnhofplatz und warnt die Bauarbeiter an den Gleisen, wenn die Bremgarten-Dietikon-Bahn passieren will. Das ist etwa alle 15 Minuten der Fall. Kommt ein Zug, hornt er los – ein Laut, den man noch bis zum Kirchplatz vernehmen kann.

Die restlichen Arbeiter heben Strassen aus, legen Werkleitungen ein und schütten alles wieder zu. Beim Kirchplatz und am Bahnhof wird so ein Extra-Gleis geschaffen, auf dem dereinst sowohl die Bremgarten-Dietikon-Bahn als auch die Limmattalbahn verkehren. Bis zur Intensivbauphase soll der ganze Tiefbau abgeschlossen sein, sagt Chefbauleiter Kern. «Die Gleisbauunternehmung arbeitet dann im Drei-Schicht-Betrieb durch.» Ab 9. April heisst das somit: Nachtschicht. Und das wohl regelmässig während der vier Wochen, wie Kern sagt.

Anwohner sollen Geschenk für Nachtarbeiten erhalten

Die Bremgartnerstrasse wird während der ganzen Zeit für den Autoverkehr gesperrt sein. Das Gleis der Bremgarten-Dietikon-Bahn soll nämlich zweigleisig bis zum Stadthaus weitergeführt werden. Dies nicht als Teil des Limmattalbahn-Vorhabens – diese biegt an der Kreuzung nach rechts in die Zentralstrasse ab –, sondern um die Leistungsfähigkeit des Kirchplatz-Knotenpunktes zu erhöhen, so Issler. «Normalerweise musste man hier wegen der Bremgarten-Dietikon-Bahn immer zwei Minuten warten. Neu wird das nicht mehr so sein.»