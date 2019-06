Seit 2017 ist das neue Kindsunterhaltsrecht in Kraft. Seither sind die Kinder von verheirateten und ledigen Paaren gleichgestellt. Ein Instrument dafür ist der «Betreuungsunterhalt». Diesen muss der nicht betreuende Elternteil (oft der Vater) dem betreuenden Elternteil (oft die Mutter) zahlen. Die Idee hinter dieser Geldleistung besteht darin, den betreuenden Elternteil für den Erwerbsausfall zu entschädigen. Der Betreuungsunterhalt ergänzt den bisherigen Bar- und Naturalunterhalt. Der Barunterhalt umfasst unter anderem die Kosten für Nahrung, Kleider, Krankenkassen, Fremdbetreuung. Unter Naturalunterhalt ist Zuwendung und physische Präsenz zu verstehen.

Lebenshaltungskosten

Die Höhe des Betreuungsunterhaltes wird mit dem «Lebenshaltungskostenansatz» berechnet. Dessen Ziel ist es, die Lebenshaltungskosten des betreuenden Elternteils zu gewährleisten. Dabei wird auf das familienrechtliche Existenzminimum abgestellt, das je nach Kanton zwischen 2600 und 3000 Franken im Monat liegt. Im Kern geht es darum, das Defizit des betreuenden Elternteils zu decken, wenn dieser beispielsweise nur teilzeitlich tätig sein kann.

Ein Beispiel: Arbeitet die betreuende Person in einem Teilzeitpensum und verdient dabei 950 Franken, wird dieser Betrag vom vorher ermittelten Bedarf von beispielsweise 2710 Franken abgezogen, was einen Betreuungsunterhalt von 1710 Franken ergibt. Diesen Betrag muss der erwerbstätige Elternteil dem betreuenden Elternteil zahlen. Was die Dauer des Betreuungsunterhalts betrifft, stellte das Bundesgericht in einem Urteil vom letzten September auf das «Schulstufenmodell» um. Dieses ersetzt die bisherige 10/16-Regel. Diese besagte, dass dem betreuenden Elternteil (meist der Mutter) erst dann ein 50-Prozent-Erwerbspensum zugemutet werden konnte, wenn das jüngste Kind zehn Jahre alt war. Vollzeit wurde erst ab dem 16. Geburtstag erwartet.

Erwerb ab Schulalter

Beim Schulstufenmodell hingegen muss der betreuende Elternteil bereits mit dem Schuleintritt des jüngsten Kindes (im Kanton Zürich ab Kindergarten) Erwerbsarbeit leisten. Sechs Jahre später, wenn es in die Sekundarstufe eintritt, sind es 80 Prozent. Und ab dem 16. Geburtstag wird wie bisher 100 Prozent verlangt.

Ausnahmen in der Praxis

Das gilt in der Theorie: In der Praxis können die Gerichte davon abweichen, wenn die betreuende Personen keine Arbeit findet (weil sie etwa schlecht ausgebildet ist) oder weil es an Drittbetreuungsmöglichkeiten fehlt. Ausdrücklich hält das Bundesgericht fest, dass Drittbetreuung (etwa in einer Krippe) und Eigenbetreuung als gleichwertig zu betrachten sind. (tsc)