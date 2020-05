Neugeborener Elefant im an Kopfverletzungen gestorben – Geburt eines Nashornkalbs verlief glücklicher

Der neugeborene Elefant dürfte wohl in der Familien-Gruppe, die bei der Geburt dabei war, verletzt worden sein, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. In der Nacht auf den 5. April hatte die 15-jährige Elefantenkuh Farha ihr zweites Kalb zur Welt gebracht. Die Tierpfleger fanden dieses am Morgen leblos vor.

Seit dem Umzug in den Kaeng Krachan Elefantenpark gebären die Elefanten im Zoo Zürich ihre Jungtiere in der Familiengruppe und ohne menschliche Einwirkung. Alle anderen bisherigen Geburten in diesem Rahmen verliefen reibungslos, wie es in der Mitteilung heisst. Der Zoo prüft nun, ob die Anlage mit Blick auf Geburten weiter optimiert werden kann.

Kleines Nashorn heisst Ushindi

Glücklicher dagegen verlief die Geburt eines Nashornkalbs am 7. Mai. Die Tierpfleger haben das weibliche Tier inzwischen auf den Namen Ushindi getauft. Das bedeutet auf Suaheli Sieg, Erfolg, Triumph». Alle Namen der Tiere, die 2020 im Zoo Zürich zur Welt kommen, beginnen mit einem U, wie der Zoo schreibt.