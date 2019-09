Nach vier Jahren feiert das Knabenschiessen wieder ein Mädchen als beste Schützin am dreitägigen Schiesswettbewerb. Neva Menzi hatte als einzige das Punktemaximum erreicht - und zwar bereits am Sonntagmorgen. Danach folgte ein Bibern, bis am Montag kurz nach 10 Uhr klar war, dass niemand mehr die Jugendliche schlagen konnte.

«Ich wurde echt überrumpelt, habe gar nicht damit gerechnet, zu gewinnen», sagte die 15-Jährige am Mittag im Interview mit dem Regionaljournal Zürich/Schaffhausen von Radio SRF. Es war bereits das dritte Mal, dass sie am Schiesswettbewerb mitgemacht hatte. «Dieses Mal war ich ruhiger und habe mir mehr Zeit gelassen.»