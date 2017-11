Die Kapelle wurde zwar abgerissen, als die heutige Kirche St. Martin errichtet wurde. Zwei besondere Erinnerungsstücke blieben aber erhalten: die Glocke aus dem Kapellen-Glockenturm, die im Vorraum der heutigen Kirche hängt, und die alte Marienstatue, die im Kirchenraum einen prominenten Platz gefunden hat. Dort steht sie nun seit 40 Jahren. Am 30. Oktober 1977 war die Kirche vom Churer Bischof Johannes Vonderach geweiht worden. Heute Samstag finden die Jubiläumsfeierlichkeiten mit dem Patroziniumsgottesdienst ihren Abschluss.

Josef Hochstrasser (76), ehemaliger Wirtschaftsprüfer und Birmensdorfer seit 37 Jahren, hat sich viel mit der Geschichte der Kirchenbauten in Birmensdorf beschäftigt. Er weiss zu erzählen, dass der Bau der Kirche mehreren glücklichen Umständen zu verdanken ist. Es begann schon mit dem Grundstück. «Im Jahr 1958 ergab sich die günstige Gelegenheit, in der Nähe der Kapelle ein Wohnhaus und eine Scheune zu erwerben», so Hochstrasser. Für den Erwerb sei extra eine Kirchenstiftung gegründet worden. Deren Präsident war der Bischof von Chur, Sitz des Vereins war Disentis. Aber 1962 scheiterte ein erster Versuch einer Projektierung.

Zehn Kirchenbauten pro Jahr

Schwung kam erst wieder in die Sache, als im Jahr 1963 die katholische Kirche im Kanton Zürich öffentlich-rechtlich anerkannt wurde und von da an Steuern erheben durfte. In der Folge kam es zu zahlreichen Kirchenbauten in der ganzen Schweiz. In den Jahren zwischen 1950 und 1975 wurden 250 Kirchen errichtet, die meisten im Kanton Zürich. «Das entspricht durchschnittlich zehn pro Jahr – eine enorme Zahl», so Hochstrasser.

Schon damals waren die beiden Kirchgemeinden Birmensdorf und Uitikon verbunden. Da man in Uitikon mit der Projektierung der St. Michaelskirche etwas weiter war, blieb der Bau von St. Martin zunächst noch sistiert. Erst als St. Michael 1970 geweiht war, wurde der Bau in Birmensdorf wieder vorangetrieben. Dabei stand in Albert Knecht derselbe Präsident der Baukommission vor wie in Uitikon.

Moderate Baukosten

Im Jahr 1974 wurde ein Architekturwettbewerb für Kirche und Pfarrzentrum durchgeführt. Am besten gefiel der Jury der Entwurf des Zürcher Architekten Walter Moser, der ihn allerdings vor der Umsetzung noch überarbeiten musste (siehe Text unten links). Sein Büro baute nicht nur mehrere Schweizer Kirchen, sondern auch den SBB-Bahnhof in Dietikon und einige öffentliche Gebäude im Quartier Grünau in Zürich-Altstetten.

Baubeginn von St. Martin war im Januar 1976, die Grundsteinlegung fand im August statt. Im September 1977 hiess es für die Birmensdorfer, Abschied zu nehmen von der alten

St. Martinskapelle, die wegen Baufälligkeit abgerissen werden musste. Im Oktober folgte dann schliesslich die festliche Weihe.

Das gesamte Kirchenzentrum hat insgesamt lediglich 3,2 Millionen Franken gekostet. Josef Hochstrasser: «Es war ein günstiger Zeitpunkt. Die Baukosten sind erst in den Jahren danach explodiert.» Das Projekt sei in der Bevölkerung unumstritten gewesen. Nur einige wenige hätten vor der Abstimmung gemurrt, ob es die Kirche unbedingt brauche. Und auch mit der Farbe zeigten sich nicht alle glücklich. Die Fassade erwies sich als einziger Baumangel. Durch die Witterung wurde der einheitliche Rotton fleckig. Die 1987 fällige Fassadensanierung verursachte die im Vergleich zu heute moderaten Kosten von 570'000 Franken.