Wie kamen Sie auf die Gastregionen Adelboden und das Valposchiavo?

Charly Mettier: Die Anfrage lief über unseren Sponsoring-Chef Albert Schweizer. Wir suchten sympathische Destinationen, die zu Schlieren passen. Wir sehen unsere Gastregionen nicht nur als Sponsoren, sondern pflegen traditionellerweise einen engen Kontakt zu ihnen.

Was gewinnt das Schlierefäscht durch eine solche Zusammenarbeit?

Ganz praktisch betrachtet: Zusatzeinnahmen zur Finanzierung des Festes. Das andere ist, dass ich gerade bei der Region Adelboden merkte, wie viele Limmattaler dort in die Ferien gehen. Nachdem die Gastregionen bekannt wurden, sagten mir viele, dass es ihnen dort gefalle. Schliesslich sind die Feriendestinationen auch eine Attraktion. Ein solch grosses Fest besteht aus vielen Puzzleteilen, die Gastregionen sind zwei davon.

Adelboden und das Valposchiavo erhalten eine Plattform, um sich zu präsentieren. Was haben die Festbesucher von diesem Auftritt?

Die eine Region bringt dies, die andere etwas anderes. Das Valposchiavo hat zum Beispiel den Slogan «100 Prozent Valposchiavo». Das ist wichtig, damit die Wertschöpfung im Tal selbst stattfindet und die Leute dortbleiben. Somit werden die Leute aus dem Valposchiavo am Schlierefäscht ihre Produkte verkaufen. Die Leute aus Adelboden machen dagegen vor allem Werbung für die Tourismusregion.

Weshalb wählten Sie aus allen Tourismusregionen der Schweiz genau diese beiden aus?

Albert Schweizer fragte mehrere Destinationen an. Die beiden diesjährigen Gastregionen waren die ersten, die sich meldeten. Sie fanden sofort Anklang im OK-Team. In Adelboden waren bereits zwei Teammitglieder in den Ferien und ich selbst komme aus dem Bündnerland. Zudem passt das Valposchiavo zu Schlieren. An beiden Orten wohnen Leute eines besonderen Schlags.

Wie lernten Sie die Gegenden kennen?

Wir haben die Regionen besucht und in beiden einen OK-Workshop durchgeführt. Letztes Jahr in Adelboden und dieses Jahr im Valposchiavo. Im Valposchiavo verbrachten wir drei Tage, weil wir bis dorthin mehr als fünf Stunden Zug fahren mussten. Der Workshop fand in einem alten Kloster mitten in Poschiavo statt. Das war einfach super.