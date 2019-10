Panne: Darum waren die Notrufnummern 112 und 117 nicht erreichbar

Bei Wartungsarbeiten des Systemanbieters sei es ab etwa 15.30 Uhr zu unerwarteten Störungen bei den beiden Nummern gekommen, wie die Stadtpolizei mitteilte. Kurz vor 18 Uhr funktionierten die Verbindungen nach einer instabilen Phase wieder reibungslos.

Wie für solche Fälle vorgesehen, sei das Notfallkonzept automatisch aktiviert worden, schreibt die Polizei. Es habe sich bewährt. Die Notrufe seien an die Kantonspolizei Zürich respektive an die Kantonspolizei Bern umgeleitet worden. Dann wurden sie durch die Polizeikorps an die Stadtpolizei Zürich weitergeleitet. Diese war über die Hauptnummer 0 444 117 117 durchgehend erreichbar. Die Stadtpolizei bedauert die Störungen.