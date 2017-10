An Ulrike Knödlstorfers weissem Kittel ist eine kleine Stecknadel angebracht. Erst auf den zweiten oder dritten Blick erkennt man, dass es sich um die rosarote Schlaufe handelt, das internationale Symbol für den Kampf gegen Brustkrebs. Die CoChefin der Frauenklinik am Spital Limmattal und Mitbegründerin des Brustzentrums Zürich West, das gemeinsam mit dem Spital Triemli geführt wird, erntet zusammen mit ihrem Team die Früchte ihrer Arbeit. So verlieh die Krebsliga Schweiz dem Zentrum im April ihr Qualitätslabel, welches die vorbildliche Arbeit in der Krebsbehandlung bestätigt.

Frau Knödlstorfer, bei Brustkrebserkrankungen erhöht sich der Behandlungserfolg bei einer Früherkennung frappant. Sollten sich im Oktober, dem Brustkrebs-Aktionsmonat, alle Frauen untersuchen lassen?

Ulrike Knödlstorfer : Nicht nur im Oktober. Wir empfehlen allen Frauen, sich einmal monatlich die Brust abzutasten. Dies sollten sie ernsthaft machen und nicht als sinnlose Handarbeit abtun. Auch sollte man sich einmal jährlich ärztlich untersuchen lassen. Bezüglich eines Screenings der Brust, einer Mammografie, ist der Kanton Zürich im Vergleich zu anderen Kantonen schlechtergestellt. Anderswo werden Frauen zwischen 50 und 70 alle zwei Jahre brieflich zu einer Mammografie aufgerufen.

Diesen Sommer schaffte der Kanton Bern diesen Mammografie-Aufruf ab. Mit dem Verweis, dass Gelder zur Bekämpfung von Brustkrebs gezielter eingesetzt werden könnten.

Der Kanton Bern macht einen grossen Schritt zurück. Der Entscheid, von dem Sie sprechen, gründet auf einer Einschätzung des Swiss Medical Board, wonach die Screenings der Frauen ab 50 zu teuer seien und zu viele Frauen untersucht würden. Wir reden hier von 300 Franken pro Untersuchung. Aus meiner Sicht handelt es sich bei diesen Screenings derzeit um die einzige wirkungsvolle Methode, um frühzeitig gegen Brustkrebs vorzugehen. Wird dank der Screenings auch nur eine einzige Frau auf Krebs aufmerksam, hat sich der Aufwand schon gelohnt.

Und das Argument des Swiss Medical Board, dass Frauen so unnötigerweise in Angst versetzt werden?

Diese Kritik kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Doch ist es die Aufgabe von uns Gynäkologen, den Patientinnen die Angst zu nehmen, indem wir sie über mögliche Erkrankungen informieren.

Was erhoffen Sie sich vom Gütesiegel, welches Ihnen und Ihrem Team des Brustzentrums Zürich West verliehen wurde?

Damit gewinnen wir das Vertrauen von noch mehr Patientinnen, denn die Krebsliga Schweiz geniesst einen sehr guten Ruf. Zudem zeigen wir der Bevölkerung auch, dass wir uns jährlich einer externen Qualitätskontrolle unterziehen. Wir beweisen uns gegenüber einer unabhängigen Drittstelle immer wieder aufs Neue und halten Regeln ein. Mit unserer Beteiligung an Studien sind wir zudem an der Forschung beteiligt.

Ein Kriterium für den Erhalt des Zertifikats war, dass behandelnde Ärzte eine gewisse Anzahl Fälle bearbeiten. Erst kürzlich kritisierten kleinere Spitäler, darunter auch das «Limmi», die an Fallzahlen geknüpften Leistungsaufträge der Gesundheitsdirektion.

Es ist sicherlich sinnvoll, wenn man als Operateur eine bestimmte Anzahl Eingriffe pro Jahr machen muss, um Routine zu erhalten. Ich beispielsweise muss jährlich mindestens 30 Tumor-Operationen vornehmen, um die ans Zertifikat geknüpften Vorgaben zu erfüllen. Wie hoch diese Zahl sein sollte, darüber kann man aber streiten. Gerade mit diesem Zertifikat zeigen wir, dass wir uns an diese Standards halten und qualitativ hochstehende Medizin anbieten.

Jährlich erkranken in der Schweiz knapp 6000 Frauen an Brustkrebs. Worauf kommt es Ihren Patientinnen bei der Behandlung an?

Zentral ist, dass sich die Frauen ernstgenommen fühlen und dass sie kompetent beraten werden. Zudem wollen sie detailliert darüber informiert werden, was auf sie zukommen könnte. Sprich: Womit sie rechnen müssen.

Mit der Diagnose Brustkrebs überbringen Sie oft schlechte Nachrichten. Wie grenzen Sie sich persönlich davon ab?

Ab und zu belastet es mich in der Tat. Besonders wenn man eine Patientin schon seit längerem behandelt und sie somit schon besser kennt. Geht mir ein Schicksal nahe, spreche ich mit meinen Kolleginnen darüber und verarbeite es auf diese Weise. Auch kriege ich beispielsweise den Kopf frei, wenn ich mit meinem Oldtimer um den Zürichsee fahre.

Wann mussten Sie dies zuletzt tun?

Erst vergangene Woche kam eine erst 29-jährige Brustkrebs-Patientin, die auch eine junge Mutter ist, zu mir. Dies ist besonders hart, da solch junge Frauen noch an einem ganz anderen Punkt im Leben stehen als etwa eine 75-Jährige.

Profitiert diese Patientin speziell von der Interdisziplinarität, welche von der Krebshilfe Schweiz für den Erhalt des Zertifikats vorausgesetzt wurde? Beispielsweise indem sie einen Fruchtbarkeitsexperten konsultieren?

Diese Interdisziplinarität ist für eine junge Patientin nicht wichtiger als für eine ältere. Es werden Fragen besprochen wie: Braucht es eine Bestrahlung? Kann die Patientin noch eine Chemotherapie machen oder was geschieht mit der Familienplanung bei jüngeren Patientinnen? Auch Fruchtbarkeitsexperten werden konsultiert.

Vor vier Jahren veröffentlichte Angelina Jolie in der «New York Times» einen Leitartikel über ihre präventive Brustamputation. Dies verlieh dem Thema Brustkrebs einen Schub in der öffentlichen Wahrnehmung. Auch war vom Jolie-Effekt die Rede, da sich viele Frauen mit dem Thema auseinandersetzten.

Ja, das stimmt. Aber man darf nicht ausser Acht lassen, dass nicht nur Promis, sondern auch normale Frauen an dieser Krankheit leiden. Zudem wurde bereits von der Krebsliga und ihren internationalen Schwesterorganisationen hervorragende Arbeit geleistet, sodass etwa der Oktober heute weltweit als Aktionsmonat gegen Brustkrebs bekannt ist.

Wenig bekannt ist, dass jährlich in der Schweiz auch rund 40 Männer an Brustkrebs erkranken. Wie kommen diese zu Ihnen?

In der Regel entdecken ihre Ehefrauen einen Knoten in der Brust ihrer Männer. Auch aktuell behandeln wir einen ältern Patienten, der den Knoten ohne Drängen seiner Frau wohl nicht hätte untersuchen lassen. Weil Männer keine grosse Brust haben, fällt ein Knoten relativ früh auf. In einer Frauenbrust kann er sich hingegen relativ lange verstecken. Männer gehen in der Brustkrebs-Prävention ohnehin vergessen.

Wie meinen Sie das?

Das feminine Pink ist die Farbe der Brustkrebs-Schlaufe und für betroffene Frauen stehen zahlreiche Angebote und viele Selbsthilfegruppen bereit. Weil die Männer einen nur kleinen Anteil der Erkrankten ausmachen, gibt es kaum Angebote für sie.

