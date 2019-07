Rund 80 Gäste kamen am Montagabend im Dietiker Kulturzentrum Gleis 21 zusammen. Angesagt war der Anlass «Politik trifft Wirtschaft» mit prominenten Gästen. Darunter war Daniel Kalt, Chefökonom der UBS, der ein Referat über die Folgen der Negativzinsen für die Altersvorsorge hielt.

Eine Mehrheit des Stadtrats war am Anlass vertreten. Er präsentierte nochmals die zusammen mit den lokalen Wirtschaftsverbänden erarbeitete und im April veröffentlichte neue Wirtschaftsstrategie. Auch die im Dezember vorgestellten Legislaturziele des seit Sommer 2018 neu zusammengesetzten Stadtrats wurden nochmals vorgestellt.

Was Schönes herauskommen kann, wenn sich Politik und Wirtschaft treffen, zeigten Stadtrat Reto Siegrist (CVP) und der Dachdeckermeister und Unternehmer Walter Bosshard von der Alphorngruppe Rebberg. Im heissen Gleis 21 liessen sie ihre Alphörner erklingen.

Tiefere Hürden zur Verwaltung

Mit dem Anlass und dem Publikumsaufmarsch zeigt sich Standortförderer Adrian Ebenberger «sehr zufrieden». «Nur die Temperaturen machten uns einen Strich durch die Rechnung, es war schon sehr heiss», sagt er. Auch dass die Kadermitarbeiter der Stadtverwaltung – also insbesondere die Abteilungsleiter – mit der Wirtschaft zusammentreffen konnten, sei von Vorteil. «Es gibt immer wieder Berührungspunkte zwischen Leuten aus dem Gewerbe und Leuten aus der Verwaltung. Zum Beispiel wenn es um Baurechts- oder Sicherheitsfragen geht», sagt Ebenberger, «da ist es gut, wenn man sich kennt und weiss, wie das Gegenüber aussieht.» Die Stadt wolle, dass die Verwaltungsmitarbeiter fühlbar werden. So seien die Hürden tiefer, um mit der Verwaltung in Kontakt zu treten.