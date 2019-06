Die Polizei dein Freund und Helfer: Am Mittwoch haben sich zwei Mädchen in einem Waldstück zwischen Brütten und Winterberg verirrt und per Notruf die Winterthurer Polizei alarmiert. Sie wollten zu Fuss in die Badi und fanden den Weg nicht. Eine Patrouille fuhrt die beiden dann zum Ziel.