Der Stadtrat hat den privaten Gestaltungsplan «Areal Hardturm – Stadion» gutgeheissen und an den Gemeinderat überwiesen, heisst es in einer Medienmitteilung des Zürcher Stadtrates. Insgesamt 60 Einwendungsschreiben seien während der öffentlichen Auflage im Herbst 2017 eingegangen und nun in einem Bericht zusammengefasst und beantwortet worden. Bei diesen sei es vor allem um die Themen Hochhaus und Freiraum gegangen, heisst es weiter.

Erforderlich wurde der Gestaltungsplan aufgrund der Gebäudehöhe der beiden im Projekt «Ensemble» geplanten Hochhäuser. Zudem stellt das neue Fussballstadion der beiden Zürcher Clubs FCZ und GC komplexe Anforderungen an die Erschliessung und den Nachweis der Umweltverträglichkeit, was gemäss Stadtrat vertiefte Abklärungen erfordert hat. Im privaten Gestaltungsplan werden insbesondere die Bau- und Nutzungsbestimmungen, die Erschliessung, Freiräume, der Lärmschutz sowie weitere Umweltaspekte festgelegt.

Ein neues Quartier für Zürich

Bereits am 25. November 2018 hatte das Zürcher Stimmvolk Ja zum neuen Quartier im Hard-Turm-Areal gesagt. Das Projekt «Ensemble» umfasst neben einem neuen Fussballstadion, einen gemeinnützigen Wohnungsbau mit rund 174 Wohnungen, zwei Hochhäuser mit rund 570 Wohnungen und Geschäftsräumen sowie drei öffentliche Plätze. (sho)